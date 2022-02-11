Советник Байдена заявил о выходе США из полномасштабной фазы пандемии коронавируса

“В процессе того, как мы выходим из полномасштабной фазы пандемии [коронавируса], из которой мы, безусловно, выбираемся, решения [об отмене карантинных ограничений] все чаще будут приниматься на местном уровне. Также будет увеличиваться количество людей, [самостоятельно] принимающих решения о том, как они будут бороться с вирусом”, – сказал он.

Отвечая на вопрос, когда карантинные ограничения в США будут отменены, Фаучи отметил, что это может произойти скоро – речь может идти о перспективе на 2022 год.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По информации ВОЗ, на 11 февраля 2022 года в мире подтвердили 402 млн случаев коронавирусной инфекции, с начала пандемии скончалось 5,8 млн пациентов с COVID-19.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, США находятся на первом месте по заболеваемости COVID-19 в мире, в стране коронавирус с начала пандемии подтвердили у 77,5 млн человек, более 915 тыс. умерли.

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