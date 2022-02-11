 

На Мадагаскаре вследствие циклона погибли около 120 человек

11.02.2022, 20:24, Новости дня
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Большинство смертей – 87– зафиксировано в районе Иконго на юго-востоке Мадагаскара.

Циклон Бацирай обрушился на островное государство поздно вечером 5 февраля и отступил примерно через сутки, отмечает агентство.

По данным BNGRC, циклон повредил или разрушил жилье более 124 тыс. жителей Мадагаскара, еще 30 тыс. человек были вынуждены перебраться в 108 временных лагерей.

Reuters отмечает, что циклон обрушился на Мадагаскар через две недели после тропического шторма “Ана”, который унес жизни, по последним данным, 55 человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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