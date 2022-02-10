 

Учёные пришли к выводу, что более половины населения имеет иммунитет к коронавирусу

10.02.2022, 18:41, Разное
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Более половины населения имеет иммунитет против коронавируса. К такому выводу в результате многочисленных исследований пришли учёные.
В ходе нескольких исследований был выявлен иммунитет к SARS-CoV-2 в группах людей, не имевших контактов с этим вирусом. Причем иммунитет к нему оказался у от 20% до 50% обследуемых.

В Соединенном Королевстве также было проведено исследование, в котором приняли участие молодые здоровые добровольцы в возрасте от 18 до 29 лет, у которых отсутствовали какие-либо проблемы со здоровьем, инфекции, предшествующие COVID-2019, а также вакцинации против этого вируса. Каждому добровольцу сделали «интраназальную прививку» SARS-CoV-2, то есть капали в нос, а затем поместили в карантин с постоянным медицинским наблюдением, включая регулярный ПЦР-тест. В итоге 18 добровольцев, то есть 53% заразились вирусом, а 16% – нет. Ни один из 34 человек серьезно не заболел, ни у кого из них не было зарегистрировано никаких тяжёлых осложнений. У 12 человек развились временные проблемы со вкусом и обонянием, как иногда это бывает во время простуды, которые довольно быстро прошли.

По мнению некоторых учёных, такая иммунная реакция может объясняться перекрестным иммунитетом, сформировавшегося после контакта с другими, гораздо более слабыми типами коронавирусов, в том числе теми, которые вызывают обычную простуду, существовавшими ещё задолго до начала пандемии.

Источник: cursorinfo.co.il



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