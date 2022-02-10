 

ФАС заявил о нарушении антимонопольных законов компаниями НЛМК, ММК и «Северсталью»

10.02.2022, 18:22, Новости дня
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Группа НЛМК, ММК и «Северсталь» нарушили антимонопольное законодательство, соответствующее решение вынесли комиссии ФАС по делам в отношении компаний по признакам установления поддержания монопольно высокой цены на горячекатаный плоский стальной прокат.

«После всестороннего изучения обстоятельств дел и доказательств комиссии Федеральной антимонопольной службы завершили рассмотрение дел о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ПАО «Северсталь», ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

«Северсталь», ММК и НЛМК получили предписания прекратить злоупотребление доминирующим положением и совершить действия для обеспечения конкуренции.

«По материалам антимонопольных дел будут возбуждены дела об административных нарушениях и рассчитаны штрафы для каждой компании», – указали в ФАС.

Между тем в ММК заявили, что не согласны с выводами комиссии ФАС.

«ПАО «ММК» не согласно с итоговыми выводами комиссии ФАС РФ и соответствующим решением, согласно которому в действиях компании было установлено нарушение антимонопольного законодательства (п. 1 ч. 1 ст. 10 закона о защите конкуренции)», – цитирует представителя ММК РИА «Новости».

ФАС, по мнению ММК, сделала неверные выводы о наличии в действиях компании нарушение антимонопольного законодательства. В компании считают, что выводы ведомства противоречат доказательствам в деле и не учитывают фактических условий функционирования рынка горячекатаного плоского проката.

«ММК неоднократно и аргументированно заявлял о соответствии своего ценообразования требованиям антимонопольного законодательства, должным образом отвечая на соответствующие вопросы комиссии ФАС. Представители ПАО «ММК» также неоднократно подчеркивали, что рынок горячекатаного плоского проката характеризуется цикличностью и волатильностью цен, что подтверждалось происходившими изменениями на рынке в 2021 году. Цены на прокат формируются с учетом рыночной конъюнктуры, в условиях динамичной конкуренции, а также зависят от ситуации на мировых рынках», – заключил собеседник.



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