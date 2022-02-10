 

Путин: РФ готовит ответ в НАТО и Вашингтон по гарантиям безопасности

10.02.2022, 18:22, Новости дня
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Россия готовит ответ в НАТО и Вашингтон по гарантиям безопасности, переговоры продолжаются в открытом и закрытом режимах, сообщил президент РФ Владимир Путин после встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

«Что касается дальнейших переговоров с нашими европейскими, американскими партнерами, они продолжаются и в открытом, и в закрытом режиме. Мы готовим ответ и в НАТО, и в Вашингтон», – цитирует Путина РИА «Новости».

Напомним, в четверг президент РФ Владимир Путин поручил МИД добиться от США и НАТО исчерпывающих гарантий безопасности. В министерстве заявляли о серьезной оценке контрпредложений США по безопасности.

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что у Москвы и НАТО пока не вырисовываются точки соприкосновения по вопросу о недопустимости расширения альянса.



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