 

Премьера фильма “Смерть на Ниле”: Аглая Тарасова, Сергей Безруков с женой, Илья Бачурин и другие гости

10.02.2022, 18:18, Разное
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В кинотеатре «Октябрь» состоялась московская премьера фильма «Смерть на Ниле». Кеннет Брана в этом проекте выступил в качестве режиссера, продюсера и исполнителя главной роли.

Гостями премьеры стали: генеральный директор компании Disney в России, СНГ, Центральной и Восточной Европе Кахабер Абашидзе с супругой Еленой Глурджидзе, а также Cергей Безруков и Анна Матисон, Андрей и Ольга Бурковские, Аглая Тарасова, Алёна Бабенко, Елена Валюшкина, Анна Банщикова, Виктория Дайнеко, Мария Андреева, Алика Смехова, Илья Бачурин, DJ Грув, Женя Малахова, Денис Косяков, Денис Шведов, Саша Попова, Александра Киселева, Елена Борщева и многие другие.

По сюжету фильма, в основу которого лег роман Агаты Кристи, Эркюлю Пуаро необходимо расследовать загадочное убийство, отвлекаясь от собственного отдыха, которое настигает Пуаро на борту роскошного круизного парохода, следующего вдоль по Нилу. 

В фильме также снялись Арми Хаммер, Галь Гадот, Роуз Лесли, Эмма Маккей, Том Бейтман, Аннетт Бенинг, Расселл Брэнд, Али Фазал, Дон Френч, Софи Оконедо, Дженнифер Сондерс, Летишиа Райт.



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