 

Volkswagen обновил модель Lavida, предназначенную для китайского рынка

10.02.2022, 18:12, Новости дня
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Немецкий бренд Volkswagen сообщил о выходе обновленного недорогого седана под названием Lavida.

Предложенный экземпляр будет продаваться только на рынке Китая. Вместе с тем автомобиль представляет собой перелицованную модификацию Jetta. Распознать китайскую модель можно головной оптике, бамперам, решетке радиатора и другим параметрам, свойственным глобальному исполнению седана. Пока в компании скрывают технические параметры.

Вместе с тем высока вероятность сохранения двигателя с мощностью от 113 до 150 л.с. Официальная премьера китайской модификации Jetta состоится в апреле текущего года, когда и будет озвучена точная стоимость обновленного седана.



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