Volkswagen обновил модель Lavida, предназначенную для китайского рынка

Немецкий бренд Volkswagen сообщил о выходе обновленного недорогого седана под названием Lavida.

Предложенный экземпляр будет продаваться только на рынке Китая. Вместе с тем автомобиль представляет собой перелицованную модификацию Jetta. Распознать китайскую модель можно головной оптике, бамперам, решетке радиатора и другим параметрам, свойственным глобальному исполнению седана. Пока в компании скрывают технические параметры.

Вместе с тем высока вероятность сохранения двигателя с мощностью от 113 до 150 л.с. Официальная премьера китайской модификации Jetta состоится в апреле текущего года, когда и будет озвучена точная стоимость обновленного седана.