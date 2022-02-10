 

Singer Vehicle Design создала рестомод на базе Porsche 911 Turbo

10.02.2022, 18:12, Новости дня
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Известное американское ателье продемонстрировало собственный рестомод, выполненный на основе немецкого спорткара Porsche 911 Turbo.

Пока речь идет исключительно о концептуальной версии, однако специалисты заинтересованы в том, чтобы в дальнейшем автомобиль вышел на рынок в серийном исполнении. Автомобиль получил усовершенствованные технические параметры. Заявлено, что под капотом модернизированного спорткара Porsche 911 Turbo используется 3,8-литровый мотор с турбиной, который выдает 450 л.с. мощности.

Вместе с тем разработчикам удалось существенно уменьшить вес кузова благодаря многочисленным деталям из углеродного волокна. Пока стоимость серийной модификации рестомода на базе Porsche 911 Turbo остается засекреченной.



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