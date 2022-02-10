Суд в Петербурге оштрафовал члена КПРФ

…за цитату Сартра во «ВКонтакте».

Приморский районный суд Петербурга оштрафовал на 10 тысяч рублей члена КПРФ Алексея Филиппова за репост цитаты философа Жана-Поля Сартра во «ВКонтакте». Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Филиппова признали виновным в возбуждении ненависти или вражды (ст. 20.3.1 КоАП). Помощник депутата Заксобрания Петербурга Александр Рогожкин уточнил, что защита планирует обжаловать судебное решение.

Поводом для составления на Филлипова протокола в середине января стало то, что в 2017 году он сделал репост публичной страницы «Коммунисты Могилевщины» с цитатой Сартра «Любой антикоммунист — с*****ь [негодяй]». Юрист петербургского отделения КПРФ и защитница Филиппова Татьяна Дьячкова рассказала The Insider*, что в 2020 году прокуратура обратилась в СПбГУ с просьбой провести экспертизу цитаты.

Также прокуратура обратилась в центр «Э» с просьбой найти всех людей, разместивших цитату Сартра в соцсети. Силовики обнаружили 28 человек, опубликовавших цитату, в России, и еще 15 — за пределами страны.

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