 

“Теперь вы знаете обо мне все”. Зеленская рассказала, как за три месяца похудела на 10 кг, и чем кормит мужа-президента, с которым “повезло”

10.02.2022, 18:06, Новости дня
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“Как и большинство из нас, я пришло к здоровому питание не сразу. После рождения дочери я оказалась несколько тяжелее и шире, чем раньше. Решила, что регулярные занятия спортом быстро исправят ситуацию, и я снова буду смотреть в зеркало с удовольствием. Не меняла рацион, ела все, что хотелось. Прошел год… Упражнения надоели, мотивация исчезла, килограммы – нет. Обратилась к консультанту по похудению. Жесткая диета, минимальные порции, пятиразовое питание, планирование рациона в неделю, бесконечное приготовление, контейнеры с собой. Три месяца муштры – и я довольна! Минус 10 [кг] на весах”, – написала Зеленская.

Жена президента отметила, что похудев, потеряла энергию, тонус и  гормональный баланс.

“Я осознала, что в жизни все должно быть сбалансировано. Должен быть спорт, должно быть рациональное питание – без исключения каких-либо продуктов навсегда, полноценное, разумное. Мне повезло с мужем – он меня поддерживает. Поэтому я приучаю его к здоровому питанию, а он меня – к физкультуре. Много лет он меня мягко подталкивал, я сопротивлялась, находила отговорки, но наконец-то сдалась. И уже больше 10 лет я его правильно кормлю, а он помогает мне не останавливаться с тренировками”, – призналась она.

Зеленская отметила, что позволяет себе калорийные десерты, но отрабатывает их в зале. Она подчеркнула, что их дети также придерживаются установленных правил питания.

“Теперь вы знаете обо мне все. Совершенно не идеальная, совершаю ошибки, стараюсь вовремя исправлять”, – подытожила она.

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Публикация от Olena Zelenska (@olenazelenska_official)

Контекст:

В браке Елена и Владимир Зеленские живут с 2003 года. У них есть двое детей. Дочь Александра родилась в 2004 году, сын Кирилл – в 2013-м. Пара вместе работала в студии “Квартал 95”.

Зеленский официально вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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