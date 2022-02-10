В компании Ярославского официально прокомментировали смертельное ДТП с участием автомобиля из кортежа бизнесмена

В DCH отметили, что за рулем автомобиля, номерные знаки которого нашли на месте происшествия, был водитель, работающий в одной из вспомогательных служб компании, который ночью направлялся в сторону Харькова для парковки автомобиля.

“Он в условиях ограниченной видимости совершил наезд на препятствие, характер которого во время движения не распознал. Утром был обнаружен факт отсутствия номерного знака, а также выяснились другие обстоятельства дела”, – заявили в компании.

В DCH утверждают, что сотрудники сообщили о происшествии в полицию, а водитель отправился на допрос.

“В настоящее время он сотрудничает со следствием и ожидает меры пресечения”, – добавили в пресс-службе.

Сам Ярославский, по информации компании, улетел в Лондон для встречи с семьей, согласно рабочему графику, составленному в начале недели.

Контекст:

Александр Ярославский – бывший совладелец “Укрсиббанка”, президент группы DCH. Входит в топ-10 наиболее состоятельных украинских бизнесменов согласно рейтингу украинского Forbes. С активами в размере $820 млн он занимает девятое место в рейтинге.

С 2005-го по 2012 год был президентом харьковского ФК “Металлист”. В феврале 2021 года в Харьковском городском совете сообщили о договоренности с Ярославским о возрождении футбольного клуба “Металлист”.

В ночь на 10 февраля в Харьковской области на трассе Чугуев – Мартовое автомобиль насмерть сбил мужчину. Как сообщает “Украинская правда”, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, на месте ДТП нашли номера автомобиля из кортежа Ярославского.

В МВД сообщили, что вызовут бизнесмена на допрос. Правоохранители открыли два уголовных производства – по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) и по ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины. Виновнику ДТП грозит до восьми лет лишения свободы.

Сам Ярославский не подтвердил и не опроверг информацию о том, что в ДТП попал автомобиль из его кортежа. На вопрос, принадлежат ли автомобилям его кортежа номера 0018, бизнесмен сказал, что “не следит за своими номерами”.

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