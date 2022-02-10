 

Блинкен обсудил со Столтенбергом “координацию трансатлантического ответа на продолжающиеся российские угрозы Украине” – Госдеп

10.02.2022, 18:05, Новости дня
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Они обсудили “дальнейшую координацию трансатлантического ответа на продолжающиеся российские угрозы Украине”.

Блинкен во время разговора подтвердил приверженность США “тесному сотрудничеству и консультациям с союзниками и партнерами”. 

“Он подчеркнул готовность США наложить на Россию быстрые и серьезные издержки, если она продолжит военную агрессию против Украины. Госсекретарь Блинкен и генеральный секретарь Столтенберг обсудили дипломатические усилия, направленные на то, чтобы призвать Россию к деэскалации и вступить в содержательный и взаимный диалог, а также корректировку военного положения США и союзников для укрепления восточного фланга Североатлантического союза”, – говорится в сообщении.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

В Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

28 января президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а высказывания западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявил, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению.

8 февраля Резников сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Республики Беларусь и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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