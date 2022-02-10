Россия может резко увеличить численность войск на границе с Украиной – Кулеба

Об этом сообщила “Европейская правда”.

“Постепенно количество военных на российско-украинской границе увеличивается. Это действительно происходит постепенно, но динамика присутствует. Мы также понимаем, что логистическая инфраструктура позволяет РФ произвести резкое наращивание”, – сказал Кулеба.

Существует дополнительная угроза скопления войск на севере – на территории Беларуси, подчеркнул глава МИД.

Также Кулеба подтвердил информацию СМИ о том, что РФ попыталась заблокировать доступ к Украине по морю, объявив о проведении военно-морских учений.

“Азовское море заблокировано полностью, Черное море – в части доступа к Украине – почти полностью заблокировано”, – сказал глава МИД.

По его словам, блокада имеет не только военную, но и экономическую составляющую.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

В Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

28 января президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а высказывания западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявил, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению.

8 февраля Резников сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Республики Беларусь и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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