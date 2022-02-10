Как сохранить волосы здоровыми: простые прически, которые способствуют их росту, и рекомендации по уходу

Существует несколько быстрых и простых причесок, которые помогут отрастить красивые и здоровые волосы. Помимо того, что их легко сделать, они не вызывают стресса для волос и на самом деле способствуют их росту. Рассмотрим несколько причесок, которые можно сделать быстро и с которыми будет комфортно, а также полезные советы, как сохранить здоровыми локоны.

Прически с косой

Плетение колосок поможет создать красивый, женственный и элегантный образ. Не зря эта прическа является одной из самых популярных. Стиль не предполагает использования заколок, демонстрируя непринужденный вид.

Такая прическа поспособствует ускорению роста волос, поможет успокоить и подпитать волосяные фолликулы, а также простимулирует возобновление роста волос.

Низкий пучок

Сочетание низкого пучка с естественной небрежностью — отличный вариант как для повседневного образа, так и для праздничного мероприятия. Кроме того, сделать его можно всего за минуту. Небрежность обеспечивает свободу волосам и позволяет избежать перетяжки или травмирования волосяных фолликулов благодаря отсутствию напряжения у корней.

Пучки на макушке

Такой образ, несомненно, является одним из самых симпатичных и молодежных. Прическу сделать легко, она безвредна для волос, так как не требуется использования заколок и средств для укладки. Кроме того, так волосы будут защищены от грязи.

Низкий хвост

Это идеальная прическа для тех, кто хочет, чтобы волосы росли немного быстрее. Они собраны и в то же время свободны, так как связаны снизу, фолликулы не повреждаются, структура не нарушается. Только проследите, чтобы хвост не был тугим.

Коса вокруг головы

Классическая прическа, которая в то же время выглядит потрясающе и по-современному. Косы «ореол» выполняют массаж волосяных фолликулов и снижают риск повреждения волос. Если у вас чувствительная или ломкая структура, эта прическа подойдет идеально.

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Свободная французская коса

Свободные косы — самые безопасные прически, которые защищают волосы от повреждений и стимулируют их рост. Если вы хотите получить более элегантный образ, присмотритесь к свободной французской косе. Без сомнения, вам понравится свое отражение в зеркале. Также такая прическа усилит естественный рост волос.

Пляжная волна

Простые, распущенные волосы без тугого расчесывания или укладки также идеально подходят для повседневного образа и обеспечивают свободное кровообращение в коже головы. Просто освободите свои волосы!

Как сохранить волосы здоровыми и стимулировать их рост: чаще подрезайте кончики

Как бы нелогично это ни звучало, но если вы хотите иметь длинные и здоровые волосы, вам необходимо регулярно их подстригать. Хотя стрижка как таковая не заставит ваши волосы расти быстрее, так вы убираете секущиеся кончики, из-за которых повышается ломкость всей структуры волосков. Кроме того, секущиеся кончики могут привести к потере длины, не говоря уже о блеске, объеме и мягкости.

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Используйте натуральные масла

Ложиться спать с нечесаными волосами очень заманчиво, когда вы устали, но несколько быстрых взмахов расческой будут полезны для их здоровья. Рекомендуется использовать щетку с кабаньей щетиной, чтобы равномерно распределить масла. Благодаря всего нескольким каплям локоны будут оставаться естественно увлажненными. Этот простой шаг перед сном поможет улучшить кровообращение и сохранить здоровье кожи головы.

Питайтесь правильно

Для того чтобы иметь длинные и сильные волосы, важно не только то, какую косметику вы используете и какие прически делаете, но и питание. Для стимуляции роста важно питать фолликулы изнутри. Необходимо ежедневно употреблять в пищу продукты, богатые белком. Это рыба, бобы, орехи и цельнозерновые. Женщины, которые не получают достаточного количества белка, часто страдают от выпадения волос. Также дополните рацион продуктами, богатыми витаминами А, С и Е, минералами, как цинк и железо, и омега-3 жирными кислотами.

Витаминные добавки

Если ваш рацион по каким-то причинам не содержит достаточного количества питательных веществ, купите в аптеке витаминный комплекс и пропейте его курсом. Можно выбрать поливитамины, разработанные специально для волос, кожи и ногтей.

Откажитесь от ежедневного мытья головы и горячей воды

Мытье волос шампунем два-три раза в неделю позволит натуральным маслам впитываться в волосы, увлажнять их и восстанавливать. Для еще более густых и полных волос вы можете выбрать специальную формулу.

Стоит отметить, что горячий душ приводит к обезвоживанию кожи, а также негативно влияет на структуру волосков. Вы также можете немного помассировать кожу головы во время мытья шампунем, что поможет лучше удалить грязь и стимулировать кровообращение.

Чаще увлажняйте волосы

Регулярное нанесение на волосы шелковистого кондиционера глубокого действия или маски помогут предотвратить их повреждение во время распутывания. Маски можно использовать как купленные в магазине, так и приготовленные самостоятельно. Рекомендуется применять их не реже одного раза в неделю.