Инвесторы теряют интерес к ОЗС Петербурга

Директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ РФ Андрей Шпиленко сообщил, что особая экономическая зона (ОЭЗ) «Санкт-Петербург» заняла четвертую строчку в рейтинге особых зон технико–внедренческого типа, несмотря на то, что в течение 4 лет располагалась на третьей. Первые три места рейтинга достались ОЭЗ «Технополис «Москва», ОЭЗ «Дубна» (Московская область), ОЭЗ «Иннополис» (Татарстан).

В ходе пресс–конференции Андрей Шпиленко, который принимал участие в составлении рейтинга ОЭЗ РФ отметил, что в этом году Петербург не вошел в тройку лидеров, чему он очень удивился. По словам Шпиленко, перед принятием решения оценивали шесть показателей каждого участника, кроме того, в анализе уделяли внимание статистическим данным и опросам компаний-резидентов.

Гендиректор АО «ОЭЗ «Санкт–Петербург» Тамара Рондалева сказала, что не согласна с такой оценкой и считает, что количественный показатель по привлеченным резидентам разных ОЭЗ, не учитывая динамику объема выручки резидентов, сравнивать некорректно. Кроме того, она указала, что к методике составления рейтинга доступа не имеет, и что эта методика каждый год претерпевает изменения.

Однако в выручке резидентов за 9 месяцев 2020 года Петербург занимает первое место – 49,5 млрд рублей, Москва – 25,6 млрд, Подмосковье – 18,9 млрд и Татарстан – 11,8 млрд.

Стоит заметить, что Петербург не впервые теряет лидирующие позиции в различных рейтингах. Так, в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов, который представили на ПМЭФ–2021 и подготовили в Агентстве стратегических инициатив, город на Неве оказался лишь на восьмом месте. А в рейтинге эффективности регионов в сфере промышленности, который подготовил Минпромторг, Петербург в этом году расположился на шестом. Не исключено, что именно политика Смольного во главе с Александром Бегловым повлияла на ухудшение показателей Петербурга.

Напомним, в РФ действует 42 ОЭЗ, в которых зарегистрировано 1900 резидентов с общим объёмом инвестиций 630 млрд рублей.