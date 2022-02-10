Наталья Поклонская привезёт мощи Николая II во все страны СНГ

Замглавы Россотрудничества Наталья Поклонская во время тура по странам СНГ намерена посетить местные епархии и передать им мощи святого царя Николая II. В общей сложности планируется передать им 32 пальца, 3 черепа и 18 рёбер императора.

Мощи Николая II получат кафедральные соборы Минска, Нур-Султана, Ашхабада, Душанбе и 30 региональных городов. Для перевозки мощей госкорпорацией «Поптех» был построен специальный вагон-саркофаг, в котором останки святого императора будут сохраняться благодаря иконам, окуриванию благовониями и молитвами священников. В настоящее время ведутся переговоры с мусульманскими и буддистскими общинами стран СНГ о возможности размещения останков Николая II в мечетях и пагодах. В этом случае Поклонская пообещала привезти в СНГ ещё одну фуру останков.

«Я рада, что в дружественных нам государствах не угасает интерес к святому императору-страстотерпцу. Мощи Николая – самые лучшие, они дают мира больше, и оно качественнее, чем любые другие. Ни Владимир Ленин, ни Ким Ир Сен, никакие святые не могут сравниться с нашим святым царём. А если кто-то не хочет принимать у себя его мощи – есть ОДКБ, есть гиперзвук, есть много способов решать такие проблемы. С нами Бог», – сказала Наталья Поклонская.

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