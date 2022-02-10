Глава британского МИД отказалась признавать суверенитет РФ над Воронежской и Ростовской областями

Глава британского МИД Трасс на переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым отказалась признавать суверенитет РФ над Воронежской и Ростовской областями.

По словам присутствовавшего на переговорах источника, Лавров в ходе дискуссии по поводу информации о российских войсках у границы с Украиной спросил Трасс, признает ли Лондон суверенитет над Воронежским и Ростовским регионами, информирует РИА «Новости».

«Великобритания никогда не признает суверенитет РФ над этими регионами», – ответила Трасс.

Ранее Лавров по итогам переговоров с британской коллегой Лиз Трасс заявил, что разочарован «разговором немого с глухим».

Встреча Лаврова и Трасс в Москве продлилась два часа. Они обменялись приветственными словами, в которых указали на сложности в двусторонних отношениях и напряженную ситуацию с европейской безопасностью. Перед началом Лавров назвал предстоящую встречу беспрецендетной.