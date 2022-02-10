 

Нарышкин: У СВР были сведения о подготовке беспорядков в Казахстане

10.02.2022, 17:36, Новости дня
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Российская Служба внешней разведки (СВР) имела сведения о подготовке беспорядков, которые происходили в Казахстане в начале января, сообщил директор ведомства Сергей Нарышкин.

«Конечно, были», – сообщил Нарышкин в интервью «Московскому комсомольцу», отвечая на вопрос о том, были ли у разведки данные о подготовке беспорядков в Казахстане.

По его словам, в государства Средней Азии начали прибывать боевики из разгромленных в Сирии банд ИГ («Исламское государство», запрещенная в РФ террористическая группировка) и других бандформирований.

«Это не было секретом ни для нас, ни для спецслужб этих государств. Известно было и о том, под чьим патронажем проходило такое перемещение. Обеспокоенность по этому поводу выражали все государства региона. Мы делились такой информацией с коллегами из Казахстана, других государств, входящих в ОДКБ», – указал глава СВР.

Напомним, начавшиеся в январе Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики.

Среди арестованных участников беспорядков оказались 35 членов запрещенных экстремистских движений.

Для разрешения ситуации привлекались российские миротворцы.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как в мире вырос спрос на русских миротворцев.



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