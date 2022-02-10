 

Минск предупредил посла Украины о возможности ответа из-за инцидента с флагом

10.02.2022, 17:36, Новости дня
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МИД Белоруссии предупредил посла Украины в республике о возможности принятия соразмерных шагов из-за инцидента с белорусским государственным флагом в случае невыполнения требований Минска.

«10 февраля в МИД был вызван посол Украины в Республике Беларусь Игорь Кизим, которому был заявлен решительный протест в связи со вчерашним инцидентом в Днепре, где по решению мэра города государственный флаг Республики Беларусь был заменен на другую символику», – приводит сообщение ТАСС. При этом дипломат был предупрежден о том, что в случае невыполнения озвученных на встрече требований «белорусская сторона оставляет за собой право предпринять дальнейшие соразмерные шаги».

Напомним, Минск направил в МИД Украины ноту протеста за замену белорусского государственного флага в украинском городе Днепр на бело-красно-белый флаг, используемый белорусской оппозицией.

Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что флаг белорусской общины возле мэрии города заменили на бело-красно-белый флаг из-за несогласия с заявлениями белорусского лидера Александра Лукашенко.

Лукашенко заявлял, что украинская сторона якобы отправляет оружие для вооружения мигрантов и сосредотачивает у белорусских границ Нацгвардию «из националистов-радикалов». В Киеве заявили, что эти заявления не соответствуют действительности.



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