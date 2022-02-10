Умные часы Instinct 2 Solar могут заряжаться от солнечных лучей

Если вы имеете привычку по несколько часов в день находиться на улице и не прячете часы под рукав, то время автономной работы Instinct 2 Solar может оказаться неограниченным.

Новая модель часов, выпущенная в компании Garmin, получила небольшую солнечную панель, которая заряжает аккумулятор. Стоимость смарт-гаджета составляет всего 350 американских долларов.

Кроме того, разработчик утверждает, что часы можно не снимать во время занятий в бассейне. Собственно говоря, как и во всех стандартных умных часах, здесь основными функциями является отслеживание показателей человеческого организма, в том числе и во время занятий спортом. Выпущены две версии. У одной разрешение экрана 156 на 156 пикселей, у другой – 176 на 176.