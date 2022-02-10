Петербург столкнется с сокращением медицинских учреждений и роддомов

Северную столицу ожидает масштабная ликвидация роддомов и медучреждений. Вместо них губернатор Петербурга Александр Беглов поручил начать строительство крупных медицинских центров. Вот только градоначальник еще в 2019 году обещал разобраться с проблемами роддома №17 в Калининском районе. Очевидно, что на деле губернатор в ближайшее время никак себя не проявит.

Смольный объявил о выделении бюджетных средств на строительство перинатального центра в Калининском районе. Вот только когда начнут проводиться работы неизвестно. Чиновники все еще не подписали концессионное соглашение.

Одновременно с заявлениями чиновниками, до сих пор находится аварийном состояние роддом №17. Еще в 2013 году его закрывали, а еще ходом позже даже хотели реконструировать. Однако инвестор отказался от соглашения с городом.

Только в июне 2019 года на месте аварийного роддома запланировали строительство крупного перинатального центра. Все работы городская администрация должна проводить с компанией «ЕКС». На Петербургском международном экономическом форуме 2019 года стороны окончательно закрепили соглашение.

С момента объявления о планах строительства перинатального центра прошло уже три года. Жители сразу пяти районов ожидают новостей о начале работ. Вот только чиновники до сих пор не заключили с компанией концессионное соглашение. Проект должен был появится спустя четыре года после подписания всех бумаг. Однако сейчас уже сообщается, что контракт будет подписан только в середине 2022 года.

За время пока чиновники думают, что сделать со зданием, оно уже стало аварийным. При этом территория опасного объекта даже не огорожена.

На данный момент стоимость строительства нового перинатального центра уже достигла 15 миллиардов рублей. Жители до сих пор кормятся обещаниями властей и надеются, что средства наконец пойдут в работу.

Эксперты уверены, что соглашения ГЧП в медицине очень часто работает не так как надо. Таким образом проект будет только затягиваться. Чиновники все еще хотят запустить строительство, но видимо в ближайшее время этого им не удастся достигнуть.