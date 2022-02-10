Исправляем нравы. Дорого

Рецепты от Екатерины Мизулиной и Михаила Галустяна.

Поиску и обретению традиционных ценностей предстоит долгий путь. Только закончилось голосование по тексту проекта указа президента, как началось обсуждение в Общественной палате.

Количество крупных мыслителей в диапазоне от Певцова до Мизулиной, собранных здесь и сейчас, радовало ухо и глаз. Тысячелетние традиции, к которым из последних сил тянутся эти замечательные люди, олицетворял, вы не поверите, президент. Его цитировали все или почти все.

(Отдельные смельчаки перемежали Путина Гоголем и Пушкиным).

Сама стилистика дискуссии с властью на ее условиях — чудо аппаратного мышления. Владимир Аристархов, один из разработчиков «Основ государственной политики по сохранению духовности», сразу закрыл тему, сообщив краеугольное: вся работа шла в жестких рамках текста и духа стратегии национальной безопасности. Что же после этой высокой ноты оставалось бедным сопалатникам? То же, что и всегда — косноязычное словоблудие на тему скреп.



Петр Саруханов / «Новая газета»

Духовное избранничество — вечная в нашем отечестве тема. Михаил Щербатов написал свой труд «О повреждении нравов в России» еще в 1786-м. Князь (из Рюриковичей) открыто говорил об «изгнанной добродетели» во времена правления Екатерины Великой, между прочим, его благодетельницы — она одаривала его и мирскими благами, и титулами. То есть Щербатов видел корень зла не вовне, а внутри режима и эпохи. Его письмо яркое, страстное не оттого, что Минкульт поручил, а оттого, что ему больно. Князь понимает механизм распада: распущенность и вседозволенность рождает «стремительные хотения» тех, кто приводит к распаду. Очень актуальный тезис.

Сегодня духовные реестры составляют люди с разнообразными «стремительными хотениями». Цена и ценность — слова с одним корнем, но разным смыслом. И только в нынешней РФ эти понятия слились в объятиях.

Чем выше цены в магазинах, тем больше духовных ценностей приходится на душу населения. Подобная социальная философия — не лучший способ управления личностью, обществом, страной, но другого пока не придумали.

Вот и обитатели Общественной палаты путают цену с ценностью. Аристархов обрушился на театральных деятелей во главе с Калягиным, публично выступивших против сформулированных им, Аристарховым, «Основ». Бунт он мотивировал жаждой финансирования. А всех, кто поддержал Калягина (в их числе Хабенский, Миронов, Райкин, Могучий), функционер от культуры причислил к разрушителям русского классического театра и обозвал «паразитами».

Тут мы переходим к самой увлекательной части повествования. Кто они, герои новой культурной политики? Это те, кто знает цену ценностям. Тот же Аристархов, выпускник университета марксизма-ленинизма, брошенный лет десять назад на культуру. Был замминистра при Мединском, потом возглавил НИИ наследия. Теперь от имени Минкульта ваяет «Основы». А в промежутках успел занять 66-ю позицию в российском Forbes в номинации «Власть и деньги».

Львице культурной политики Екатерине Мизулиной, главе Лиги безопасного интернета, далеко до Аристархова. Но она уже видный деятель Общественной палаты. Враг в наших домах! — бьет видный деятель в набат. Происки заокеанских врагов не дают Мизулиной спокойно жить. Она не хочет видеть в фильмах геев, афроамериканцев, представителей 70 полов. Даму прямо-таки трясет от западного вмешательства в ее жизнь. Но вот чуть меняем оптику и смотрим новый ролик Любови Соболь (внесена в список террористов и экстремистов) под названием «Киберстукачество класса люкс». Авторы проанализировали гардероб народной защитницы по многочисленным фотографиям из интернета и без труда насчитали 27 млн рублей. Сюда входит несметное количество обуви c дизайнерскими образцами on Rossi и прочими лабутенами, вещи от Burberry и много еще чего. Соболь пытается понять: откуда дровишки на всю эту столь демонстративно выставленную напоказ роскошь? Вопрос непраздный для публичного человека.

В отсутствие точной информации можно предположить, что пропаганда традиционных ценностей щедро оплачивается.

Поскольку Мизулину волнует не только западное вторжение в культуру, но и отечественное непотребство, могу подбросить адресок. Пусть она, сняв кеды от Dior, посмотрит премьеру государственного канала «Россия 1» под говорящим названием «Возможно все!». Вот уж где духовные ценности бьют фонтаном прямо наповал. В тошнотворных конкурсах участвуют не менее тошнотворные звезды. Они ложатся друг на друга, изображая многослойный гамбургер. Они изображают «похотливого ковбоя» под песню врага русского народа Андрея Данилко (Верка Сердючка), которого одноканалец Соловьев называет не иначе как «гаденыш». Они дико орут самый непатриотичный хит «Америкен бой»: «Ну где ты, принц мой заграничный?» Главное украшение коллекции фриков — Михаил Галустян, от которого, судя по шоу, ушел его яркий гротескный дар. Здесь он с одинаковой миной на застывшем лице хоть вибромассажер испытывает, хоть в костюме цыганки гадает по ступне.

Кстати, Галустян — человек государственный. Он участвовал в предвыборной кампании Путина. Сейчас входит в главный штаб военно-патриотического движения «Юнармия» и, разумеется, одновременно в список Forbes. Возможно все. Особенно если ты способен сочетать в себе такие полярные духовные ценности, как «Юнармия» и гадание по пятке.

Слава Тарощина, Обозреватель «Новой»

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