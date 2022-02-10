Нацсовет оштрафовал телеканал “Наш” из-за высказываний Мураева и просит аннулировать лицензию “Макси-ТВ”

Нацсовет оштрафовал телеканал “Наш” на 124,7 тыс. грн.

“Что касается “Макси-ТВ”, регулятор признал, что лицензиат не выполнил предыдущего решения Национального совета от 19 августа 2021 года и не устранил нарушения норм закона о телевидении и радиовещении после применения санкций. Штраф в размере 119 544,75 грн. вещатель также не оплатил. Национальный совет обратится в суд с иском об аннулировании его лицензии”, – отметили в релизе.

В Нацсовете заявили, что телеканалы “Наш” и “Макси-ТВ” являются систематическими нарушителями, к ним многократно применяли санкции за нарушение законодательства.

Проверки регулятор проводил в связи с жалобой общественной организации “Детектор медиа” на высказывания в эфире этих каналов лидера партии “Наши”, владельца телеканала Евгения Мураева. Темой передачи “Важное”, которая вышла в эфир 1 и 2 сентября 2021 года, стал визит президента Украины в США.

“Гость передачи Евгений Мураев высказывал свои убеждения о негативные последствия присоединения Украины к Европейскому Союзу и НАТО. Он, игнорируя национальные и международные правовые требования, прибег к расистским высказываниям и очернению религиозных убеждений”, – отметили в Нацсовете.

Мураев в эфире использовал выражения “черный Париж”, “мусульманская Мекка… с хиджабами…, где страшно находиться”, описывая жителей столицы Франции. В Нацсовее заявили, что высказывания политика подчеркивают негативное отношение к мусульманам и гражданам страны с африканскими корнями. Регулятор усмотрел в высказываниях Мураева проявления дискриминации и разжигания вражды.

Контекст:

Телеканал “Наш”, созданный на базе женского телеканала Maxxi TV, Мураев запустил в прямой эфир 7 ноября 2018 года. Название телеканала созвучно с названием партии “Наши”, которую Мураев возглавил в сентябре 2018 года. Канал неоднократно попадал в скандалы из-за пророссийской повестки. Летом 2021 года политик заявил, что передает управление телеканалом “Наш” коллективу.

Служба безопасности Украины готовит документы для наложения санкций на телеканал “Наш”. Об этом 27 января 2022 года сообщила “Украинская правда” со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По данным источников издания, СБУ зафиксировала случаи антиукраинской пропаганды на телеканале и готовит соответствующее представление в Совет национальной безопасности и обороны.

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