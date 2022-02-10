 

Волянский: У естественно болевших COVID-19 меньше вероятность заболеть, чем у вакцинированных дважды и неболевших

10.02.2022, 17:20, Новости дня
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“Омикрон”-волна. Украина. Нужны адекватные немедленные действия.

“Омикрон” – клинически самый мягкий вариант за время пандемии.  В Украине началась смертносная “Омикрон”-волна. В этих двух тезисах нет противоречия.

Когда двухдозовая вакцинация не защищает от инфицирования вообще, а от госпитализации и смерти лишь частично, 500 тыс. украинцев (1,2% населения), получивших бустерную дозу, – ни о чем!

Цивилизованные страны добились 85% охвата бустерной дозой групп риска. И спокойно переживают “Омикрон”-волну с летальностью 0,05–0,1%, снимая попутно ограничения, в том числе масочный режим.

Украина, которая в очередной раз имела большой запас времени, снова наступает на грабли. После спокойного января среднесуточное количество смертей в феврале вырастает пока до 200. Далі буде (русское “дальше – больше” мне нравится меньше).

Что делать? Вакцинировать уязвимых! Беречь уязвимых!

Важная ремарка!

Нужно понимать, что уязвимые – это не совсем пожилые и люди с хроническими заболеваниями. Это ранее не болевшие пожилые и люди с хроническими заболеваниями. Как разобраться, кто защищен, кто уязвим? Ведь есть болевшие вакцинированные, болевшие непривитые, неболевшие вакцинированные, неболевшие непривитые? Есть привитые одной дозой, двумя дозами, тремя дозами. Кто из них защищен?

Важно делать тесты на напряженность иммунитета! У естественно болевших ранее меньше вероятность заболеть, чем у вакцинированных дважды и неболевших!

И немедленно прекратить отстранять от работы медиков, работников коммунальных служб и госслужащих в соответствии с преступным приказом Минздрава! Ничто не мешает проверить их на защищенность. Эти люди должны работать в этой тяжелой для страны ситуации, а не стрессовать, искать лазейки и еще больше ненавидеть власть.

Источник: Андрій Волянський / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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