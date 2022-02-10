Подоляк: Порядок шагов для выполнения Минских соглашений можно определить при встрече лидеров “Нормандской четверки”

“Украина сейчас находится в активной фазе де-факто челночной дипломатии европейских лидеров и министров иностранных дел ведущих государств. Франция, Германия, Британия, Турция, США и другие партнеры Украины максимально сосредоточены на том, чтобы выработать необходимые решения для деэскалации в нашем регионе”, – заявил он.

По его мнению, Минские соглашения являются важным элементом этих дискуссий.

“Но следует понимать, что медийные страшилки в связи с “Минском” сильно отличаются от политической дискуссии о нем. Например, если говорить о местных выборах в Донецке и Луганске как о части политического процесса, то всем комплексом договоренностей уже давно определено, что выборы должны пройти в соответствии с украинским законодательством, стандартами ОБСЕ и общепризнанными стандартами для демократических выборов. Разве при таком определении есть простор для компромисса? Отступление от демократии и здравого смысла невозможно”, – сказал он.

Советник уверен, что “рамочный характер” Минских соглашений дает возможность для достижения мира на Донбассе.

“Необходимый порядок шагов можно определить в том числе при личной встрече лидеров [“Нормандской четверки”]. Именно такая встреча и должна стать одним из результатов текущей дипломатической активности”, – заявил Подоляк.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).

12 февраля 2015 года в Минске на тот момент лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Владимир Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и т.д. Пока Минские соглашения не выполнены.

Украина и западные страны регулярно обвиняют РФ в нарушении Минских соглашений.

Еще в сентябре 2014 года Верховная Рада приняла закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (необходимость такого законодательства зафиксирована в Минских соглашениях). В нем указано, что все его основные положения начнут действовать только после проведения на Донбассе местных выборов по украинскому законодательству с соблюдением международных стандартов.

Россия требует, чтобы Украина внесла изменения в Конституцию и закрепила там особый статус Донбасса, предварительно согласовав изменения с оккупационными администрациями Донецка и Луганска, а также провела выборы на Донбассе до возвращения контроля над государственной границей.

Представители Украины не раз заявляли, что страна отвергает возможность закрепления “особого статуса” Донбасса в Конституции и что выборы на Донбассе должны проходить полностью под контролем украинской власти.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 31 января 2022 года заявил, что выполнение Минских соглашений означает разрушение Украины. “Когда они были подписаны под дулом русской пушки, а немцы и французы смотрели, всем разумным людям уже было ясно, что реализовать эти документы невозможно”, – подчеркнул Данилов.

1 февраля Зеленский заявил, что не удовлетворен пунктами Минских соглашений.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил 7 февраля, что Украина пыталась продвинуться в выполнении большинства требований Минских соглашений. В то же время РФ не выполнила практически никаких своих обязанностей.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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