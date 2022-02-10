Климов: IT-гигантов могут заставить исполнять закон о «приземлении»

Российские власти будут работать в дипломатическом стиле над решением вопроса о выполнении зарубежными IT-компаниями законодательства о «приземлении», но в случае саботажа готовы и к принуждению, сообщил глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.

«Я бы так сказал, что лед тронулся, многие либо уже сделали почти все, что требовалось [по закону], либо начинают это делать, но пока не все. Будем над этим работать. Пока будем работать в стиле дипломатическом, но это ненадолго. Если будет продолжаться саботирование российского законодательства со стороны некоторых компаний, придется и иными способами их принудить выполнять наш закон», – передает ТАСС его слова.

При этом Климов похвалил компанию Apple, которая «практически делала и делает все, что нужно». «Назвал Apple потому, что мы собеседовали с их представителями не раз в рамках нашей комиссии. А другая [компания], с кем мы собеседовали, компания Google, наоборот, все знает, но пока толком ничего не делает», – отметил он.

Также сенатор добавил, что планирует в пятницу с трибуны пленарного заседания Совета Федерации еще раз напомнить всем о необходимости выполнения закона, вступившего в силу с 1 января этого года. «Но есть и любопытные факты – некоторые [IT-компании] в инициативном порядке заходят, сами спрашивают, как и что, не надо ли им тоже [открывать свои представительства в РФ]», – сказал он.

По словам Климова, комиссия до конца февраля обсудит то, как работает закон о «приземлении» на рабочем совещании.

Напомним, президент Владимир Путин подписал закон о «приземлении» в июле прошлого года. Согласно документу, иностранные цифровые ресурсы с суточной аудиторией более 500 тыс. российских пользователей должны открыть в РФ свои официальные представительства. Первый перечень компаний, которые должны обзавестись такими филиалами, опубликован на сайте Роскомнадзора. В нем числятся 13 зарубежных структур, включая Google, Apple, Twitter, Discord и другие.

В январе соцсеть Twitter создала личный кабинет на сайте Роскомнадзора для исполнения закона о «приземлении». То же самое сделала корпорация Google. Ранее представительство в РФ открыл мессенджер Viber. Личный кабинет также зарегистрировали Apple и Likee.