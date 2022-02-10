 

В Минздраве объяснили порядок выдачи COVID-сертификатов по экспресс-тестам

10.02.2022, 17:14, Новости дня
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Сдавшие положительный тест на коронавирус люди получат сертификат переболевшего, но тестирование должно проводиться медицинским работником, сообщил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.

«Да, сертификат о перенесенном заболевании будет оформлен, но только в случае если экспресс-тестирование проведено медицинским работником», – сказал Кузнецов в беседе с ТАСС.

Он добавил, что в случае, если тест проводился дома самостоятельно, и показал положительный результат, то человек должен обратиться на горячую линию «122» или в кол-центр поликлиники.

После этой процедуры к нему может прийти медработник для подтверждения диагноза или проведения тестирования.

«Для постановки диагноза «новая коронавирусная инфекция» могут учитываться результаты экспресс-тестирования, проведенного медицинским работником, медицинской организацией или лабораторией», – указал представитель ведомства.

В таком случае ПЦР-тест не является обязательным. При этом больничный лист на неделю может быть оформлен при первых симптомах ОРВИ по результатам дистанционной медицинской консультации. «Наличие результата тестирования для этого не требуется», – подвел итог Кузнецов.

Напомним, в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщали, что для постановки диагноза по заболеванию сейчас достаточно положительного результата экспресс-теста.

Ранее помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов отмечал, что для получения сертификата нет требований к уровню антител на коронавирус, нужно, чтобы эти антитела просто были.



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