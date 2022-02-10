Прошло первое заседание суда о геноциде жителей Ростовской области в годы войны

В четверг Ростовским облсудом началось рассмотрение дела о признании геноцидом преступлений нацистов в Ростовской области во время Великой Отечественной войны. В ходе первого заседания озвучены подробности совершенных фашистами злодеяний.

В Генпрокуратуре сообщали, что основанием для обращения в суд стали результаты работы, в ходе которой были изучены архивные документы и материалы по фактам обнаружения массовых захоронений мирных жителей времен Великой Отечественной войны в городах Миллерово и Сальск Ростовской области. В четверг Ростовский областной суд начал рассмотрение заявления, говорится в сообщении ТАСС.

На первом заседании суд заслушал показания жительницы Ростова-на-Дону Клавдии Сисюкиной, находившейся в городе во время первой и второй оккупаций, а в октябре 1942 года была принудительно угнана в Германию.

«Во время второй оккупации совершались многочисленные преступления, массово расстреливали мирных жителей. Вычищалось еврейское и цыганское население, этих людей фашистские солдаты расстреливали. Также их сгоняли на сборный пункт в районе Нахичеванского рынка, откуда на автомобилях с газовыми камерами, которые мы называли «душегубками», их увозили в район Змиевской балки. За время пути многие умирали», – привела показания свидетельницы, данные в ходе следствия, судья Елена Славгородская.

По словам прокурора Ростовской области Романа Праскова, всего за время оккупации на территории региона было уничтожено, угнано в концлагеря и на принудительные работы более 200 тыс. человек.

«При изучении имеющихся материалов <…> установлено, что в период оккупации Ростовской области были расстреляны, повышены, умерщвлены в «душегубках» не менее 96 тыс. мирных советских граждан и не менее 29 тыс. военнопленных. Вывезено в Германию и на территории, находившиеся в тылу германских войск, не менее 85 тыс. мирных граждан. Со многими из них родственники потеряли связь, многие погибли», – сказал Прасков.

В период Великой Отечественной войны Ростов-на-Дону дважды подвергался временной оккупации немцами: с октября до ноября 1941 года и с июля 1942 года до середины февраля 1943-го. С 14 февраля 1943 года Ростов-на-Дону был окончательно освобожден от немецко-фашистских захватчиков.

Согласно архивным данным по Ростовской области, в период оккупации в Змиевской балке города Ростова-на-Дону было уничтожено более 27 тыс. человек, в шахте им. Красина города Шахты – более 3,5 тыс. человек, в Петрушиной балке города Таганрога от 7 тыс. до 10 тыс. человек, в том числе 1,5 тыс. детей, на территории карьера кирпичного завода города Сальска – более 3 тыс. мирных жителей и военнопленных.

Следующее заседание суда назначено на 14 февраля на 10.00 мск.

Ранее отмечалось, что в ходе открытого судебного процесса рассмотрят многочисленные факты преступлений, свидетельские показания и архивные документы, а также материалы расследования уголовного дела, возбужденного по статье «Геноцид».