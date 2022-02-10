Актриса, блогер и участница КВН Наталья Краснова вышла замуж в третий раз

Актриса, блогер и участница КВН Наталья Краснова летом 2021 года вышла замуж в третий раз. Её супругом стал мужчина, младше актрисы на шестнадцать лет.

Наталья Краснова призналась, что долгое время скрывала от всех личность возлюбленного, даже от родной матери, поскольку её смущала большая разница в возрасте, к тому же, она когда-то она работала преподавательницей, а нынешний муж посещал это учреждение и был её учеником.

Также актриса рассказала, что несмотря на большую разницу в возрасте, она счастлива в браке. Своей маме Краснова призналась в отношениях после церемонии бракосочетания, при этом она очень волновалась, как мать воспримет эту информацию. Однако её опасения оказались напрасны – жительница искренне порадовалась и поддержала дочку, так как увидела, что она действительно счастлива в браке с молодым супругом, информирует Глобал МСК.

По словам Натальи Красновой, в настоящее время её муж – непубличный человек, поэтому ей очень не хочется переводить любимого человека в публичное пространство, поскольку она опасается, что он будет вынужден отбиваться от негатива, излишнего внимания и разных обсуждений.

Источник: globalmsk.ru