Мнение: Спорт и помои

Уже который день пишут и пишут, что на Олимпиаде в Пекине российских спортсменов снова поймали на допинге.

Назвали и имя спортсменки, в чьих пробах, якобы, обнаружили что-то запрещенное. Это Камила Валеева.

Уже вроде бы и ложки нашлись и МОК назвал спекуляциями «предположения о сомнительном допинг-тесте российской фигуристки Камилы Валиевой». Но осадок остался… Но злопыхатели продолжают поливать помоями и Валееву и всех российских спортсменов.

Очевидно, что вся эта возня вокруг Камилы не имеет никакого отношения к спорту. Но если за последние несколько дней столько помоев вылито на российских спортсменов, значит, это кому-то очень нужно? И нужно именно то, что бы спорт был политикой, и только политикой? Или все-таки, спорт – это спорт, а помои – это помои? А любители помоев, увы, были, есть и будут?

На снимке: Камила Валеева, фотография отсюда

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