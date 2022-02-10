Анджелина Джоли с дочерью Захарой посетила Капитолий и выступила с эмоциональной речью

Анджелина Джоли снова в Вашингтоне и вновь с благородной миссией. Актриса выступила на пресс-конференции в Капитолии с обращением к законодательной и исполнительной властям США, призвав Конгресс и Сенат обновить закон о насилии в отношении женщин. Закон, о котором Джоли говорит в этих стенах уже не первый раз, был принят в 1994 году сроком до 2019 года, то есть больше двух лет в США, во всяком случае, на федеральном уровне никак не преследуют за домашнее насилие.

Джоли сопровождала приемная дочь Захара. Актриса, которая для важного мероприятия выбрала строгий черный костюм и классические жемчужные украшения, во время своей пятиминутной речи еле сдерживала слезы, говоря о том, как именно сейчас страдают тысячи детей, и вспоминая о тех жертвах домашнего насилия, “которых можно было бы спасти”.

Причина, по которой многие люди испытывают трудности при выходе из абьюзивных ситуаций, заключается в том, что их заставили чувствовать себя бесполезными. Когда Конгресс молчит, будучи слишком занятым, чтобы продлевать на десятилетие Закон о насилии в отношении женщин, это усиливает чувство бесполезности. Человек думает: “Хорошо, мой обидчик прав. Значит, я не очень много стою”… Принятие закона является одним из самых важных действий, в котором сенаторы примут участие в этом году, – сказала Джоли.

Анджелина Джоли

Анджелина также отметила этот день в своем Instagram, опубликовав фото с дочерью. Она выразила Захаре благодарность за поддержку перед волнительной пресс-конференцией.

Я рада разделить свою правозащитную деятельность с Захарой и тому, что ее присутствие успокоило меня перед пресс-конференцией, – написала Анджелина.

Анджелина Джоли с дочерью Захарой

В сентябре 2021 года Джоли несколько раз посещала Вашингтон и встречалась с политиками – сенаторами и конгрессменами, чтобы обсудить важную тему. Кроме того, ранее, зарегистрировавшись в Instagram, Анджелина анонсировала выход своей книги на эту тему. Совместный литературный труд актрисы, неправительственной организацией “Международная амнистия” и адвоката по правам человека Джеральдин Ван Бюрен получил название “Знай свои права и заявляй о них” и предназначен для молодой аудитории.

Для Анджелины тема насилия над женщинами близка. Осенью прошлого года актриса заявила, что и в ее семье был факт домашнего насилия. Она рассказала, что переживала за безопасность детей, но уточнять, о каких именно происшествиях идет речь, не стала. Когда журналист спросил, связан ли ее рассказ с ранее выдвинутыми обвинениями в насилии против Питта, и попросил кивнуть, если это так. Актриса кивнула.

Мне потребовалось немало усилий, чтобы расстаться с отцом моих детей. В некотором смысле мне понадобились десятилетия. Я многого не могу рассказать, — добавила Джоли.

Напомним, что, когда в 2016 году Джоли подала на развод с Питтом, одной из причин она указала агрессивное поведение супруга. По словам Джоли, однажды, будучи в состоянии алкогольного опьянения, Брэд во время ссоры с женой поднял руку на их сына. Позже Питт и сам признался, что злоупотреблял алкоголем.

Анджелина Джоли с детьми на премьере фильма “Вечные”, октябрь 2021 года