Официально представлен внедорожник Ford Bronco Everglades 2022 модельного года

Американские разработчики официально представили новую модификацию внедорожника Ford Bronco Everglades 2022 модельного года.

Автомобиль получил расширенные функции, а также продвинутые технические параметры. Среди достоинств указали применение шноркеля. Кроме того, новая модель получила увеличенные колесные диски и фирменную решетку радиатора. Существенно обновляет дизайну кузову применение дополнительных рейлингов на крыше.

В салоне задействованы более качественные кресла с виниловым покрытием и прочный прорезиненный пол, который легче поддается мойке. Под капотом внедорожника Ford Bronco Everglades 2022 установлен 2,3-литровый двигатель на 300 л.с. мощности с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач.