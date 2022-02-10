 

Официально представлен внедорожник Ford Bronco Everglades 2022 модельного года

10.02.2022, 16:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Американские разработчики официально представили новую модификацию внедорожника Ford Bronco Everglades 2022 модельного года.

Автомобиль получил расширенные функции, а также продвинутые технические параметры. Среди достоинств указали применение шноркеля. Кроме того, новая модель получила увеличенные колесные диски и фирменную решетку радиатора. Существенно обновляет дизайну кузову применение дополнительных рейлингов на крыше.

В салоне задействованы более качественные кресла с виниловым покрытием и прочный прорезиненный пол, который легче поддается мойке. Под капотом внедорожника Ford Bronco Everglades 2022 установлен 2,3-литровый двигатель на 300 л.с. мощности с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.04 / Число жертв коронавируса в мире превысило 3 млн человек

03.07 / Таджикские пограничники пустили более 300 афганских военных. Они отступили после боев с талибами

24.10 / Саакашвили голодает уже 24-й день. В Батуми участники многотысячной акции требовали его освобождения

10.09 / Зеленский сменил посла Украины в Израиле

24.02 / В экипаж корабля «Союз» решили включить американского астронавта

23.08 / США обвинили в нецивилизованном поведении на рынке вооружений

20.11 / BI – уныние и «бункерный настрой» — игре в гольф на День благодарения Трамп предпочёл Белый дом

18.11 / В домах польской деревни у границы с Белоруссией зажигают зелёный свет для помощи мигрантам

10.09 / “Это пандемия непривитых”. Байден объявил об обязательной вакцинации чиновников и сотрудников частных компаний

19.08 / Тайвань обсуждает закупку у США крылатых ракет и морских мин

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика