 

Ермак прибыл в Берлин на встречу советников лидеров “Нормандской четверки”

10.02.2022, 16:34, Новости дня
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По результатам переговоров запланирован брифинг в здании посольства Украины в Германии.

Украинскую делегацию, прибывшую в Берлин, возглавила первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко.

Как сообщает Офис президента, 9 февраля Ермак сообщал, что одной из целей украинской стороны на переговорах советников лидеров стран нормандского формата будет “разблокирование работы трехсторонней контактной группы с целью дальнейшего продвижения в мирном урегулировании и завершения войны на Донбассе”. Он отмечал, что Украина также намерена предложить инициативы по улучшению верификации режима полного прекращения огня на Донбассе.

Кроме этого, украинская сторона будет поднимать вопросы разблокирования процесса взаимного освобождения удерживаемых лиц и открытия контрольных пунктов въезда-выезда на линии разграничения, отметил глава ОПУ.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).

В Париже 9 декабря 2019 года состоялся последний саммит лидеров “Нормандской четверки”. В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле “всех на всех” до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей” и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в 2020 году, однако этого не произошло. От участия в переговорах в нормандском формате отказывалась Россия, говорили в МИД Украины.

В Париже 26 января 2022 года прошла встреча внешнеполитических советников лидеров стран нормандского формата по урегулированию ситуации на Донбассе. Украинскую сторону на ней представлял глава Офиса президента Андрей Ермак, Россию – замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, Германию – советник немецкого канцлера Йенс Плетнер, Францию – советник президента Эммануэль Бонн.

Переговоры в закрытом формате длились восемь часов. Ермак назвал встречу непростой. Козак по итогам встречи заявил, что разговор был “непростым, но откровенным”.

Глава Офиса президента Украины рассказал, что советники в ходе встречи согласовали коммюнике и поддержали режим прекращения огня.

Франция опубликовала декларацию встречи. Советники подтвердили, что Минские договоренности являются основой работы нормандского формата, и выступили за “безоговорочное соблюдение режима прекращения огня и полное соблюдение мер по укреплению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года вне зависимости от разногласий по другим вопросам выполнения Минских договоренностей”.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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