 

Один из нападавших на советника генпрокурора Украины задержан, ему объявили подозрение – МВД

10.02.2022, 16:33, Новости дня
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“Полицейские задержали одного из нападавших на помощника генпрокурора. Мужчине объявлено подозрение в совершении хулиганства. Розыск его сообщников продолжается”, – говорится в сообщении.

В МВД уточнили, что задержанный – 34-летний иностранец.

Нападение на Адеишвили произошло 7 февраля.

Контекст:

О нападении на Адеишвили сообщали “Украинская правда” и “Обозреватель”. По их данным, неизвестные подошли к Адеишвили, спросили его имя и фамилию. После этого со словами: “Получай за наш народ!” – начали его избивать. Правоохранителей вызвали прохожие, нападавшие к приезду полиции убежали.

В тот же день информацию о нападении на Адеишвили подтвердила Венедиктова.

Адеишвили родился в Тбилиси в 1972 году. С 2004-го по 2008 год был генеральным прокурором Грузии. В 2008–2012 годах занимал пост министра юстиции страны. После того как третий президент Грузии Михаил Саакашвили проиграл на выборах 2012 года, Адеишвили покинул Грузию.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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