Ярославского вызывают на допрос из-за смертельного ДТП. По данным СМИ, бизнесмен покинул Украину

Сейчас полиция устанавливает личность погибшего и обстоятельства аварии.

Правоохранители открыли два уголовных производства – по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) и по ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины. Виновнику ДТП грозит до восьми лет лишения свободы.

В то же время собеседники “Украинской правды” в авиационной сфере утверждают, что Ярославский покинул Украину.

По информации источников “Украинской правды”, чартер из Польши прилетел в Харьков в 12.50 и вылетел из Харькова в 13.50. По данным Flightradar, самолет двигается в аэропорт Фарнборо (Лондон). На его борту находятся Ярославский и его тесть Сергей Свентицкий.

В ночь на четверг, 10 февраля, в Харьковской области на трассе Чугуев – Мартовое автомобиль насмерть сбил мужчину. Как сообщает “Украинская правда”, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, на месте ДТП нашли номера автомобиля из кортежа Ярославского.

Контекст:

Александр Ярославский – бывший совладелец “Укрсиббанка”, президент группы DCH. Входит в топ-10 наиболее состоятельных украинских бизнесменов согласно рейтингу украинского Forbes. С активами в размере $820 млн он занимает девятое место в рейтинге.

С 2005-го по 2012 год был президентом харьковского ФК “Металлист”. В феврале 2021 года в Харьковском городском совете сообщили о договоренности с Ярославским о возрождении футбольного клуба “Металлист”.

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