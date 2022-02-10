“Люблю себя вне зависимости от того, сколько вешу”. 39-летняя Седокова показала, как сейчас выглядит в белье

“Я люблю себя вне зависимости от того, сколько вешу, что чувствую или что на мне надето. И чувствую взаимность”, – написала 39-летняя артистка.

“Опять раздобрела”, – написали подписчики.

“Мне бы такую уверенность”, – отреагировали фолловеры.

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Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

Контекст:

Седокова родилась в Киеве в 1982 году. В 2002-м она некоторое время работала ведущей на “Новом канале”. После увольнения, с 2002-го по 2004 год, была солисткой группы “ВИА Гра”. После ухода из коллектива находилась в декрете. В апреле 2006 года артистка начала сольную карьеру – под псевдонимом Аннабель выпустила клип на песню “Мое сердце”, а в сентябре того же года выступила на фестивале “Пять звезд” в Сочи под собственным именем.

Седокова была ведущей передачи “Король ринга” (2008), а также участницей шоу “Ледниковый период 2” (2008), “Две звезды” (2009) на российском “Первом канале”. В октябре 2010 года она отправилась в первый сольный тур, а в 2016-м презентовала первый сольный альбом “Личное”.

Седокова – мать троих детей. Старшая Алина (2004) – дочь певицы от украинского и белорусского футболиста Валентина Белькевича, который умер в 2014 году.

Дочь Монику Седокова родила от российского бизнесмена Максима Чернявского в июле 2011 года. 11 апреля 2017 года Седокова сообщила, что стала мамой в третий раз. Имени отца своего сына Гектора она не называет, но СМИ пишут, что им является российский бизнесмен Артем Комаров.

Осенью 2020 года Седокова вышла замуж за латвийского баскетболиста Яниса Тимму. Он моложе супруги на девять лет. Это третий брак певицы. Для Тиммы брак с артисткой – второй. Общих детей у пары пока нет. У Тиммы от предыдущих отношений есть сын Кристиан.

В январе певица призналась, что в 2021 году они с Тиммой пережили сложный период в отношениях после того, как супруг остался без работы.

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