Минск направил ноту протеста Киеву за замену флага Белоруссии в Днепре

Белорусская сторона направила в МИД Украины ноту протеста за замену белорусского государственного флага в украинском городе Днепр на бело-красно-белый флаг, используемый белорусской оппозицией.

Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что флаг белорусской общины возле мэрии города заменили на бело-красно-белый флаг из-за несогласия с заявлениями белорусского лидера Александра Лукашенко.

Лукашенко заявлял, что украинская сторона якобы отправляет оружие для вооружения мигрантов и сосредотачивает у белорусских границ Нацгвардию «из националистов-радикалов». В Киеве заявили, что эти заявления не соответствуют действительности.

Посол Белоруссии на Украине Игорь Сокол направил в мэрию Днепра заявление, что замена флага оскорбляет чувства белорусов.

«В связи с тем, что мэрия Днепра не отреагировала на обращение посла Сокола по факту произошедшего в городе Днепре акта вандализма, в ходе которого по решению мэра города Днепра Филатова государственный флаг республики Белоруссия был заменен на другую символику, 10 февраля 2022 года в МИД Украины направлена нота посольства, в которой заявлен решительный протест украинской стороне», – цитирует белорусское посольство РИА «Новости».

Минск рассматривает этот инцидент как недружественное отношение к суверенной белорусской нации и «акт государственного вандализма со стороны властей Украины». Это, по мнению Белоруссии, грубо нарушает все принципы международного права, в том числе принцип суверенного равенства государств и принцип невмешательства во внутренние дела государств.

«Белорусская сторона требует возвращения государственного флага Республики Белоруссия на место его установки, принесения официальных извинений, проведения разбирательства по факту осквернения официальных символов иностранного государства, информирования о его результатах и принятия исчерпывающих мер по недопущению повторения подобных фактов в будущем», – указали в дипмиссии.

Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск не будет поставлять Украине горюче-смазочные материалы и электричество, если Киев инициирует обострение с Россией. Лукашенко также заявил, что Украина никогда не будет воевать с его страной, а если и будет, война продлится три-четыре дня. По его словам, у украинской армии низкий уровень подготовки.