Более 5 тыс. заявок подано на участие во втором сезоне конкурса «Лига Лекторов» Российского общества «Знание»

Более 5 тыс. заявок со всей страны поступило от желающих принять участие во втором сезоне «Лиги Лекторов», около половины заявок прислали кандидаты младше 35 лет, а самому старшему лектору-кандидату 89 лет. Также заявку прислала Маруся, голосовой помощник VK.

Заявки на участие в конкурсе поступили из всех 85 российских регионов: стать частью «Лиги Лекторов» хотят жители более 370 городов и 175 поселков и сел. Больше всего заявок пришло из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области, Краснодарского края и Свердловской области. Более половины заявок прислали кандидаты младше 35 лет, а самому старшему лектору-кандидату 89 лет, говорится в релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Как отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль, конкурс «Лига Лекторов» стремительно набирает обороты: во втором сезоне собрано пять тыс. заявок – в два раза больше, чем в первом. «Мы знаем, что в нашей стране много талантливых людей, которые готовы делиться знаниями и просвещать других, поэтому сразу ставили своей целью расширить сообщество лекторов. И конкурс подтверждает этот тезис – желающих присоединиться к «Лиге Лекторов» становится все больше. Это означает, что у нас появляется больше возможностей для отбора самых ярких спикеров, самого качественного контента, самых интересных выступлений, которые мы затем сможем предложить зрителям и слушателям Российского общества «Знание» по всей стране», – прокомментировал он.

При этом самыми популярными темами для лекций стали социально-гуманитарные науки (30,29%), бизнес и карьера (26,74%), наука и технологии (10,05%), культура и искусство (7,51%), спорт и здоровый образ жизни (6,88%).

Отмечается, что среди тех, кто хочет попробовать свои силы в качестве лектора – студенты из более чем 50 российских вузов, писатели, инженеры, кандидаты и доктора наук, представители общественных организаций, учителя, журналисты, продюсеры, профессиональные спортсмены и тренеры, сотрудники музеев и библиотек, экскурсоводы, врачи, государственные деятели, финалисты и победители конкурса «Лидеры России» президентской платформы «Россия – страна возможностей», лауреаты Премии Правительства РФ для молодых ученых.

Ожидается, что в ходе конкурса своими знаниями и опытом поделятся призер международного конкурса по проектированию космических аппаратов, предприниматель в сфере биомедицины, «диктатор» Тотального диктанта, министр по молодежной политике одного из регионов, инструктор по оказанию первой помощи, исполнитель на исторических щипковых инструментах, эксперт по информационной безопасности руководитель театральной студии, няня, работающая с особенными детьми, автор мобильного приложения по учету личных финансов, тренер по ораторскому искусству и специалисты из множества других отраслей.

Во втором сезоне в проекте появился необычный участник – заявку на конкурс в треке «Наука и технологии» прислала Маруся, голосовой помощник VK. Она расскажет о развитии искусственного интеллекта и о том, как голосовые технологии помогают людям.