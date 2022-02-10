 

Блинкен и Столтенберг обсудили ответ в случае эскалации на Украине

10.02.2022, 16:28, Новости дня
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Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонные переговоры с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом.

«Блинкен обсудил с генсеком НАТО Столтенбергом дальнейшую координацию трансатлантического ответа на сохраняющуюся российскую угрозу Украине. Госсекретарь подтвердил готовность США задействовать быстрые и жесткие последствия в отношении России, если та продолжит агрессивные действия против Украины», – цитирует сообщение госдепа США РИА «Новости».

Также политики поговорили на тему дипломатического взаимодействия западных стран с Россией в контексте деэскалации на Украине, перемещения американских войск в Европе для укрепления безопасности.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации РФ и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.



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