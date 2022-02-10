Специалисты рассказали, как нужно правильно хранить и употреблять в пищу молочные продукты

Молочные продукты являются незаменимым источником полезных для здоровья ингредиентов. Они богаты витаминами группы A, B и D, макро- и микроэлементами, такими как кальций, калий, фосфор, магний, натрий, железо, фтор, йод. При этом молочные продукты имеют небольшой срок годности.

Специалисты утверждают, что условия хранения молочных продуктов имеют большое значение для того, чтобы эти продукты максимально долго сохранялись свежими, а значит – полезными. Молочные продукты рекомендуется покупать в магазинах или на специально оборудованных рынках, где есть холодильные витрины и продавцы соблюдают правила личной гигиены, а именно работают в форме и силиконовых перчатках, особенно это касается развесной продукции.

Нельзя покупать молоко «от бабушки», тем более расфасованное в пластиковые бутылки неизвестного происхождения. Покупая такие продукты, есть высокий риск заразиться дизентерией, сальмонеллезом и другими опасными заболеваниями. Не рекомендуется покупать сметану или йогурт в деформированном стаканчике, разбухший пакет молока, а также сливочное масло в надорванной пачке, поскольку это является идеальными условиями для проникновения в продукт различных болезнетворных микробов.

Молочные продукты обязательно нужно хранить в холодильнике. Если, например, молоко, сметана или творог несколько часов находились при комнатной температуре и немного подкисли, тогда лучшим вариантом будет приготовить из них блюда, предполагающие термическую обработку. Если небольшая часть сыра покрылась плесенью, то нужно срезать этот кусок, а остальную часть как можно скорее использовать в приготовлении блюд, которые также будут термически обработаны: пицца, жульен, лазанья и множество других блюд.

Источник: www.autoparus.by