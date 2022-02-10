Проститутка, с которой Виталий Милонов беседовал о нравственности, оказалась актрисой тверского театра

Петербургские журналисты выяснили имя «проститутки», которую вызвал Виталий Милонов, чтобы побеседовать о морально-нравственных ценностях. Это оказалась актриса тверского Театра юного зрителя.

На видео, выложенном в сеть, Милонов сидит на кровати рядом с полуодетой девушкой и рассказывает ей, как тяжело и опасно быть проституткой, какими моральными потерями сопровождается эта работа. Лица девушки не видно и то, что это актриса, выяснилось случайно. Придя на пробы в сериал киностудии «Ленфильм», она упомянула роль «Проститутки в гостях у Милонова» в своём актёрском резюме.

«Это не такая простая роль, как кажется. Лицо прикрыто ладонью, поэтому играть глазами и мимикой невозможно. Вся игра идёт корпусом – прежде всего плечами и левым коленом. Мы отчётливо видим страх и отчаяние, сыгранное минимумом средств! У этой девушки есть будущее, безусловно», – объяснил директор «Ленфильма» Фёдор Щербаков.

Помощники Милонова, которые подбирали актрису для видео, рассказали, что сначала хотели вызвать настоящую проститутку, однако депутат забраковал эту идею, боясь, что его изобьют сутенёры «за подставу». Кроме того, гонорар тверской актрисы за съёмочный день оказался меньше, чем плата петербургской проститутке за час. Помощника, который забыл подписать с исполнительницей договор о конфиденциальности, Милонов уже уволил.

В четверг профсоюз секс-работниц Германии обратился к Олафу Шольцу с просьбой продлить Милонову запрет на посещение Евросоюза за унизительный тон его беседы со жрицей любви.

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