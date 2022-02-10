 

Продукты с селеном могут улучшать память и помогать восстановлению после инсульта

10.02.2022, 16:04, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News


1
минута

Естественное старение организма связано с постепенным снижением интенсивности обменных процессов. Ученые уверены, что питание — это один из основных факторов, поддерживающих работоспособность и хорошее самочувствие в пожилом возрасте.

Австралийские ученые из Университета Квинсленда пришли к выводу, что  селен — химический элемент, содержащийся во многих продуктах, — может помочь человеку восстановиться после инсульта, повысить обучаемость и улучшить память в пожилом возрасте. Этот минерал поглощается из почвы и воды и содержится в зерновых, мясе, овощах, фруктах и орехах, особенно в бразильском орехе. 

Ученые уточнили, что в течение последних 20 лет они знали, что упражнения могут создавать новые нейроны в мозгу, но не понимали точно, как это происходит. Они стремились определить системные механизмы, с помощью которых упражнения регулируют нейрогенез у взрослых. 

Исследования влияния физических упражнений на стареющий мозг показали, что во время активной работы мышц повышается уровень белка селенопротеина (SEPP1), ключевого для транспортировки селена в крови. Ученые решили выяснить, могут ли пищевые добавки с селеном воспроизвести эффекты физических упражнений. Их модели показали, что добавка селена может увеличить генерацию нейронов и улучшить когнитивные функции у пожилых мышей. 

Дело в том, что у мышей, как и у людей, с возрастом серьезно снижаются уровни генерации новых нейронов. И когда мышам давали добавки селена, выработка нейронов увеличивалась, а когнитивные способности улучшались. 

Ученые также проверили, как повлияет селен на когнитивные способности после инсульта, то есть на память и способность к обучению. Проверка была тоже на мышах. 

Пять опасных заблуждений об инсульте. Читайте в Энциклопедии на МедПортале.

Читать статью

Мыши после инсульта не могли выполнять типичные для себя задачи, но когда ученые давали им добавки селена, то память и способности к обучению восстанавливались. 

Ученые уверены, что данные результаты открывают новый терапевтический путь для коррекции когнитивных функций у людей, которым в силу возраста или болезней недоступен спорт. Но эксперты предупреждают, что добавки с селеном не стоит рассматривать как полную альтернативу физическим упражнениям. 

Человек, который правильно питается, ест много фруктов, овощей, мяса и орехов обычно имеет достаточный уровень селена. Но старым людям, особенно с неврологией, добавки селена могут быть полезны, подчеркивают исследователи.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.06 / Мнение: Будни вакцинации. Сочинский прецедент

15.07 / Ученые связывают высокую младенческую смертность с проживанием детей в горах

08.06 / Минкульт запретил артистам использовать псевдонимы

05.01 / Мнение: Правительство Казахстана ушло в отставку

12.01 / Участники автомобильного крестного хода «За трезвость» лишены водительских прав за отказ от медосвидетельствования

24.05 / Огурцам нужна глюкоза. Как увеличить количество завязей при помощи сахара

20.08 / Андрей Разин назвал причину ухода Аллы Пугачевой со сцены

20.11 / Высшая мера обучения

25.10 / “Любимый фильм”: Настя Ивлеева продемонстрировала “грязные танцы” в стиле Фрэнсис Хаусман

07.02 / Равшана Куркова показала интерьер своей новой квартиры

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика