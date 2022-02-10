 

Москва улучшила позиции в рейтинге транспортной загруженности городов

10.02.2022, 16:02, Разное
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Рейтинг составляет нидерландская компания TomTom – производитель устройств GPS-навигации. Эксперты оценивали Москву и область как один регион.

В верхней части рейтинга расположились города, где деловая и общественная активность восстановлены. Первое место в списке занял крупнейший город Турции Стамбул.

Москве удалось улучшить позиции. Эксперты оценили индекс загруженности городских дорог в 61%. Это значит, что среднее время в пути на 61% больше, чем без перегруженности. Это всего лишь плюс пять минут к ежедневной поездке, уточнили в TomTom.

При этом в российской столице в прошлом году не было жестких ограничений из-за пандемии. Деловая активность была выше, чем во многих других мегаполисах.

Снизить загруженность дорог в Москве помогло строительство новой транспортной инфраструктуры (1121,3 километра за последние 10 лет), переразметка полос движения, установка умных светофоров. Свой вклад внесли ограничения для грузовиков.

Несмотря на то, что за последние несколько лет в Москве прибавилось 350 тысяч автомобилей, загруженность дорог осталась на уровне 2019 года. Всего в столичном регионе насчитывается 8,55 миллиона машин.

Выросла средняя скорость движения транспорта. В 2021 году она составила 55 километров в час – это чуть выше, чем в 2019-м.

Ранее ООН признала Москву лучшим мегаполисом мира по качеству жизни и уровню развития инфраструктуры. Российская столица лидирует по показателям социальной, жилищной, транспортной, коммуникационной инфраструктуры и по уровню здравоохранения, образования, культуры, безопасности, наук и технологий.



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