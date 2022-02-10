Принцесса Евгения представила новые фото сына в его первый день рождения

Год назад, 9 февраля 2021 года, принцесса Евгения и ее супруг Джек Бруксбэнк впервые стали родителями. Младшая дочь опального принца Эндрю родила сына Августа Филиппа Хоука. Евгения отметила радостное событие публикацией в сети. Ее Высочество поделилась новой фотографией с мужем и малышом, которая, скорее всего, сделана на горнолыжном курорте в Швейцарии. Там принцесса отдыхала с матерью, сестрой и другими членами семьи в новогодние праздники. На другом снимке именинник изображен со спины, на которую наклеен бейдж с его именем, в ярком помещении – вероятно, в игровой комнате. Под снимками Евгения оставила трогательное поздравление:

Поздравляем нашего маленького героя Оги с первым днем рождения. Ты особенная душа, украшающая каждую комнату своей улыбкой. Мы тобой очень гордимся. Мы тебя любим!

Джек Бруксбэнк и принцесса Евгения с сыном Августом

Напомним, что принцесса Евгения родила сына весом 3 килограмма 600 граммов в 8:55 утра 9 февраля. Букингемский дворец сообщил о пополнении в семье на официальной Instagram-странице. Если для опального принца Эндрю это был первый внук, то для его матери, королевы Елизаветы II, мальчик стал на тот момент девятым правнуком. Лишь в конце месяца новоявленные родители обнародовали имя сына и показали первый и пока последний раз лицо новорожденного. Позже Евгения стала скрывать мальчика, предпочитая выставлять на публике фото ребенка со спины.

Крестины Августа несколько раз переносились. Сначала из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, а потом из-за ухода родственников. В апреле Евгения потеряла деда – ушел из жизни принц Филипп, супруг королевы Елизаветы II, а осенью не стало свекра принцессы Джорджа Бруксбэнка. В итоге, Августа крестили вместе с сыном Зары и Майка Тиндалл в ноябре на закрытой церемонии, зато в присутствии королевы.

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк с новорожденным сыном Августом, март 2021 года