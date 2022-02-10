На строительство телескопа в Бурятии потратят 30 млрд рублей

На территории Бурятии планируют построить современный телескоп, специально предназначенный для наблюдения за Солнцем. По информации источников, он должен быть установлен вблизи границы с Монголией на территории поселка Монды.

Уже известна и стоимость нового телескопа. Она составляет поистине астрономическую сумму в 30 млрд рублей. Но оказалось, что это еще не все расходы, связанные с данным проектом.

По словам специалистов, необходимо создать целый геофизический комплекс, который обойдется не менее чем в 80 млрд рублей. Кроме того, пока данную сумму считают предварительной. До 2029 года, когда должны быть полностью освоены деньги, точно многое подорожает, а потому придется увеличивать финансирование.