Вместо капитального ремонта труб, Смольный пообещал обеспечить Петербург «умными» теплопунктами

Пока по всему городу лопаются трубы, а коммунальщики не успевают ставить на них латки, Смольный затеял масштабную реконструкцию теплопунктов. Причем власти хотят не просто заменить трубы, а применить современные энергоэффективные технологии и системы погодного регулирования.

Первыми счастливчиками станут: Выборгский, Калининский и Приморский районы. Работы по реконструкции там запланировали провести до ноября следующего года. Работа возложена на специалистов ГУП «ТЭК СПБ». На балансе предприятия 215 теплопунктов, из них больше половины прошли модернизацию. Оборудование вышеперечисленных районов проводится точечно.

Повезло и жителям Гаккелевской улицы. Подвергнуть большой тепловой пункт полной реконструкции планируют и там. Работы хотят начать до ноября 2024 года.

А вот с остальными районами беда. Коммунальщики вынуждены буквально разрываться между объектами. Прорывы ремонтируют старым способом – латками. Такой «ремонт» конечно не эффективен и спасает только до следующего порыва, но Смольный это не волнует.

Смольный в целом сделал странный выбор районов, внесенных в план реконструкции. Есть места, где ситуация достигла максимально критического состояния. К примеру, Невский, Кировский и Красносельский районы. В декабре 2021 года они стали рекордсменами по порывам. Но при составлении плана об этих районах почему-то даже не вспомнили.