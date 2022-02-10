 

Смольной в очередной раз создал коллапс из-за ремонта Биржевого моста

10.02.2022, 15:52, Новости дня
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Губернатор Санкт-Петербурга поделился, что ремонт Биржевого моста идёт по плану. Но забыл упомянуть тот факт, что водителям приходится мучиться от пробок.

Беглов  отчитался  по поводу ремонта моста и сообщает, что всё идёт по расписанию.

«С последней реконструкции Биржевого моста прошло 60 лет, после этого ремонт не проводился. Поскольку мост несёт серьезную транспортную нагрузку, откладывать работы было нельзя. Они начались в октябре, идут по графику. Открытие обновлённого моста станет подарком к 320-летию Петербурга», — отметил губернатор Александр Беглов.

Также губернатор говорит про заботу о гражданах, но забывает о том, что водители застревают в бесконечных пробках. Случилось это от безответственности Смольного, ведь они не придумали решение проблемы.

Спасти положение могло продление набережной Макарова. К сожалению, тут помешал парк «Заросли» на Уральской улице, который не отдают под транспортную застройку.

Только лишь  благодаря  мосту Бетанкура ситуация не стала совсем критической. Переправу построили к чемпионату мира по футболу 2018 года, который в свое время предложил провести в Петербурге Владимир Путин.

Власти предложили объезжать по ЗСД, но дорога платная. Водителей это не устраивает и они ищут бесплатные способы. Из-за этого движение ещё больше затрудняется.

Смольный в очередной раз показал свою неорганизованность и пока что решить проблему никак нельзя.  По предварительным прогнозам движение по переправе могут открыть в ноябре этого года. Но ограничения по движению на нем сохраняются до полного завершения ремонта, а  срок сдачи  – май 2023 года.



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