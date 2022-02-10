Жизнь в нефти

Репортаж из таежных сел Республики Коми, окруженных буровыми скважинами.



Фото: Юлия Куликова, для проекта «Жизнь в нефти»

В Коми ежегодно происходят десятки нефтеразливов. Самый масштабный из них случился в 1994 году под Усинском, побив мировые рекорды как крупнейший на суше. Через десятилетия статистические отчеты зафиксировали в районе скачок раковых заболеваний, но эксперты не спешат связывать его с разливом. Репортаж из глубинки, где жителям приходится выкручиваться, чтобы поймать рыбу без химических примесей.

Черные лодки

— Нашел угря вчера — весь в нефти. У меня родственников уже почти никого нету, все умерли, потому что это ели. Вонючая рыба, вся таблица Менделеева, — говорит Василий, житель села Колва, расположенного в 10 км от Усинска Республики Коми.

Василий несет на себе ружье и резиновую лодку. Как и большинство местных, он зависит от леса и реки. Его пенсия 16 тысяч рублей. Из них 12 тысяч он тратит на сигареты: в месяц получается десять блоков. При упоминании нефтяных компаний переходит на ругательства: «Загрязнили природу, а взамен — шиш». Тут же просит выключить диктофон, «чтобы проблем не было».

У пенсионера оба сына работают на нефтяных вахтах. Несмотря на негативное отношение, многим приходится мириться с токсичными соседями: буровыми установками и газовыми факелами.

В Республике Коми живет меньше миллиона человек. Экономику региона составляют добыча нефти, угля, газа и переработка древесины. В числе крупнейших компаний: сыктывкарский производитель бумаги Mondi, воркутинская «Воркутауголь» (входит в «Северсталь») и «Лукойл», работающий на месторождениях в Ухте и Усинске.

Ежегодно регион поставляет около 12 млн тонн нефти, это 2% от всей добычи в России. Расположенный на севере Коми Усинск генерирует 70% добычи. В город включены такие села, как Колва, Усть-Уса и Новикбож, окруженные сотнями нефтедобывающих «кустов». Разработку месторождений здесь ведут «Лукойл», «Роснефть», «Русьвьетпетро» и другие.

Житель села Колва Василий живет за счет рыбалки и охоты. Фото: Юлия Куликова, для проекта «Жизнь в нефти»

В Колве 400 жителей. Село стоит на одноименной реке, которая впадает в более крупную реку Уса, а та в свою очередь — в Печору — важнейшую водную магистраль европейского Севера.

В августе 1994 года вблизи Колвы случился разлив на нефтепроводе компании «Коминефть», который позже включили в Книгу рекордов Гиннеса как крупнейший на суше. Из-за коррозии труб на поверхность вылилось до 300 тысяч тонн нефти. Она загрязнила 270 гектаров тундры и по рекам дошла до Баренцева моря. Присутствие углеводородов тогда зафиксировали у берегов Норвегии.

— У нас бабушка в чайник никакой воды, кроме печорской, никогда не наливала, пока 94-й не случился. Помню, пошла к реке, хотела постирать дорожки, села в лодку — во-первых, лодка была черная, во-вторых, вода черная. Я не понимала, что с водой. Взяла весло и погребла на середину реки — и там все такое-же! Тогда интернета не было, никто ничего не говорил. Только «Комитет спасения Печоры» выпускал бюллетени. Когда тут всех коров порезали, тогда только дошло до населения, что происходит, — говорит жительница соседнего села Усть-Уса Екатерина Дьячкова.

— Полностью все было нефтью забито. Не могли на лодках уехать на речку: вот такой слой был! — вспоминает бывший тракторист уже несуществующего совхоза «Усть-Усинский» Владимир Игнатов.

После разлива сельское хозяйство в Колве продержалось недолго: вместе с весенним паводком нефть затопила заливные луга.

— Люди стали отказываться от коров, у тещи моей была корова. Животные стали дохнуть, их забивали. Тогда невозможно рыбачить было. На кустах пласты нефти, потому что вода упала, нефть осталась. Мы пытались бензином сжигать эту нефть. Сейчас рыбачу в основном на Усе, выше поднимаюсь. В принципе, там рыба не пахнет, — говорит житель Колвы Геннадий Сундуков.

Пенсионер Владимир Игнатов застал все крупные нефтеразливы на Колве: в 1994, 2013 и 2021 годах. Фото: Юлия Куликова, для проекта «Жизнь в нефти»

Нефтеразливы (уже не такие масштабные как в 1994 году) случаются в республике каждый год. Согласно отчету Минприроды Коми, в 2020 году произошло 38 аварий, которые загрязнили 20 га земли. Как отмечает бывший региональный министр природных ресурсов Роман Полшведкин, 70% случаев нефтяные компании замалчивают.

В мае 2021 года из-за разгерметизации нефтепровода в районе Харьягинского месторождения в соседнем Ненецком автономном округе в почву вылилось 90 тонн нефтепродуктов. В Коми ввели режим ЧС. По данным экологов WWF, изучивших космические снимки, нефть лилась в течение месяца, но это стало заметно, только когда растаял снег и начался ледоход.

Житель Колвы по прозвищу Бригадир участвовал в ликвидации этой аварии. У Бригадира рак, поэтому на разливы он ездить не боится. Страшновато только выступать в прессе, поэтому говорим анонимно.

— Я возил людей на лодке своей, все в «тавиках» ходили — в белых костюмах. Утром надели, вечером выкинули, чумазые все. Заплатили 250 тысяч рублей за два месяца. За лодку, за мотор и что работаешь. Потом уехал, надоело этой нефтью дышать. Нам уже не страшно, мы пенсионеры. Остальные не хотят убирать, потому что нефть. Это нам пенсионерам ничего, а им, пацанам с деревень, это все скажется! Родятся же от нефти… не знаю, что будет, но нам это уже не грозит, — предполагает он.

По реке Колва проходит дюкер — подводный трубопровод.

Это часть нефтяного маршрута, который начинается в Ненецком автономном округе. Через сотни добывающих скважин ветка идет в поселок «Головные сооружения» в Усинске для дальнейшей транспортировки по РФ и миру.

Рыбалка с ветераном

Чтобы найти рыбу, которая не пахнет химией, приходится выкручиваться. С 36-летним Иваном Игнатовым, ветераном второй чеченской кампании, и пенсионером Александром Каневым едем на один из островов, не тронутых нефтянкой.

Фото: Юлия Куликова, для проекта «Жизнь в нефти»

— Вот она даже не отмывается, это все прилипло. Весь берег в нефти: сорбент, нефть, это все в кучу, — показывает Иван на кусты, сохранившие масляную грязь с недавнего разлива. — На Колве ловить нечего: ту рыбу кошки даже не едят. А это озеро не топило, сюда нефть не зашла, и рыба тут сохранилась

На озере Кельчаты (в переводе с коми «озеро плотвы») у рыбаков установлены силки. За чистой рыбой идем несколько километров по бурелому. Канев по дороге не перестает восклицать: «Оглянись! Красота! За что я должен ее губить, если она мне доставляет радость?» Вместе с тем он лучше других знает технологию загрязнения природы.

Александр Канев родился под Усинском, стал работать на скважинах сразу после армии. Сначала в УБР-2 (Управление буровых работ) помощником бурильщика, потом мастером в компаниях «Коминефть», «Северная нефть», «Роснефть». Сегодня получает довольно существенную для здешних мест нефтяную пенсию в 40 тысяч рублей.

— В «Роснефти» платили очень хорошо, за что эту компанию уважаю, сейчас с нее тоже имею каждый месяц 8500 — «корпоративка» называется. Прикинь! — радуется он.

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