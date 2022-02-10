Так в чем же женственность? Объяснение этой энергии, как ее видят мужчины

Женственность является магнитом для мужчин. Она заложена в женщинах природой. К сожалению в повседневной жизни ее не часто удается подчеркнуть и выразить. Что же тогда делать? Как ее в себе развить? Какой ее видят мужчины? На данные вопросы ответили специалисты в сфере психологии и развитии личности человека.

Что такое женственность (фемининность)

Это наличие характеристик, которые традиционно считаются типичными или подходящими для женщины. Например, длинные волосы – признак женственности. Внешний вид всегда играл важную роль, но облик не первостепенная характеристика.

Как объясняют специалисты в сфере психологии, женственность – это еще и форма мышления и образ жизни. Но фемининность нельзя понимать как фиксированный набор черт, характеризующих всех женщин. Как научная концепция она может иметь различные значения с многочисленными интерпретациями, но, несмотря на это, можно выделить ряд качеств, среди которых есть наиболее важные. Это:

Эмоциональность. Нежность. Скромность. Мягкость. Верность. Открытость.

Когда женщина умело с перечисленными чертами совмещает еще и спокойствие, уравновешенность, оптимизм и созидательную любовь, она создает вокруг себя незримую притягательную ауру.

Как развить в себе женскую энергию

Мы знаем, что мужская энергия напрямую связана с упорным трудом, силой и достижением цели. Она необходима каждому человеку, чтобы реализовать себя, стать успешным, но подавляет в представительницах слабого пола женственность.

“В современном мире часто приходится женщинам брать на себя обязанности мужчины, конкурировать с сильным полом, а такой расклад вещей убивает в женщине женщину”, – говорит известный психолог, писатель Михаил Лабковский.

“Чтобы развить в себе женскую энергию, нужно быть женственной дамой. Это не означает, что женщине обязательно только выполнять женскую работу и быть домохозяйкой, но и не забывать о самореализации, развитии творческого потенциала, создании вокруг себя чего-то нового и прекрасного. Важно следить за своим внешним видом, носить женственную одежду. Запомните, дорогие дамы, быть женственной можно всегда. Важно только этого захотеть”, – добавляет он.

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Женственность в глазах мужчины

“Женская энергия приносит сдержанный и тонкий дух, придает женщине чувство собственного достоинства и наполняет жизнь позитивом”, – отвечает известный коуч, писатель Павел Раков.

“Исходя из опроса, мужчины сравнивают женственную энергию с характеристиками океана, который в одних точках становится бурным, а в других – спокойным. С морем, которое порой опасно для жизни и неумолимо. Для них женственность – это, в первую очередь, красота, хрупкость, ухоженность, эмпатия, заботливость, приветливость, спокойствие и доброжелательность, гармония во всем”, – добавляет он.

Как женщине, по мнению психолога, восстановить и усилить свою связь с женской энергией?

Проведите сеанс саморефлексии

Внутренний голос, который мы считаем наименее важным элементом в нашей жизни, должен быть услышан. Мы склонны верить, что, притворяясь счастливыми, мы делаем нашу жизнь более насыщенной и захватывающей. Напротив, главная цель жизни должна состоять в том, чтобы сделать ее более достойной, прислушиваясь к внутреннему голосу и размышляя над своими решениями. Только развитая женская энергия позволит женщине быть собой и перестать притворяться, поможет избавиться от нежелательных мыслей и чувств.

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Согласитесь, многие женщины потеряли связь с собой и постоянно игнорируют свое внутреннее “я”. А как ваш любимый мужчина сможет создать с вами гармоничные отношения, дети будут вас слушать, вы себя реализуете, если ваш внутренний мир разрушен, нет душевного спокойствия, вы не понимаете себя?

Исследуйте природу

Природа дает нам лучший пример, чтобы улучшить нашу жизнь и вывести нас на дисциплинированный путь. Всякий раз, когда вы чувствуете, что жизнь выходит из-под контроля и вам нужно принять себя, исследуйте природу, так как природа больше всего связана с женской энергией.

Раскрывайтесь через творчество

Женская энергия связана с творчеством. Творчество может быть выражено разными способами, например, через танцы, рисование, пение и художественные произведения.

Эмоциональное самовыражение

Ваши эмоции помогают вам лучше понять себя. Женщине важно работать над самовыражением, научиться вести себя спокойно, мягко и уравновешенно, улучшая свой эмоциональный интеллект (правильно реагировать на любую из ситуаций, событий). Таким способом женственность улучшится сама по себе, у вас будут преобладать хорошие манеры.

Избегайте соревнований с мужчинами, не пытайтесь их превзойти

Дайте понять мужчине, что требуется помощь и принимайте его рыцарские порывы.

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Если вы женщина, внутри вас уже есть сила вернуть больше, чем вы получаете. Ведь часто говорят, что если вы дадите женщине уважение или любовь, она вернет вам это в десятикратном размере, а когда вы одарите ее ненавистью и эгоизмом, вы получите от нее десятикратную ненависть. Поэтому, дорогие леди, вы должны позволить себе получать больше. Вы никогда не должны стесняться просить о помощи или одолжении, когда вам это нужно, и никогда не отказываться от подарков или баловать себя.

Проводите больше времени в покое, духовно самосовершенствуйтесь

Вы когда-нибудь представляли себе момент, когда во всем мире наступит гробовая тишина? Вероятно, нет, потому что в 21-м веке мы настолько привыкли к чрезмерному шуму, что забыли, каково это – быть в покое. Но чем больше времени вы проводите в покое, читаете литературу либо слушаете духовные песнопения, тем больше накапливается женская энергия, женщина становится уравновешенной и спокойной, нежной и заботливой.

Больше смейтесь

Когда вы смеетесь, вы остаетесь в окружении положительной энергии, которую создает не кто иной, как вы сами.

Осознайте свою женственность

Женственность усовершенствуется тогда, когда вы откажетесь от независимости и будете развивать в себе потребность в мужской поддержке и защите, исключите из речи нецензурную брань, будете уделять больше времени семье и создадите свой женственный образ.

Когда вы осознаете свою женственность и поймете ее настоящие понятия, а не просто будете слушать, что говорят люди в обществе, вам будет намного легче все понять. Таким образом, женственность проявится у вас быстрее, вы осознаете, что это прекрасно – быть любимой, слабой, милой красоткой, заботливой мамочкой, успешной леди.

Следуйте за своей мечтой

Когда вы пытаетесь следовать за своей мечтой, вы обнаружите, что любое препятствие на вашем пути очень легко преодолевается. Вы получаете удовольствие от процесса достижения своей мечты и познаете себя. Ведь именно женская энергия заключается в познании себя.

Чаще тренируйтесь

Любая физическая активность будет способствовать детоксикации, что сделает ваши мышцы более активными и жизненными. Женская энергия улучшается, когда вы занимаетесь такой деятельностью.