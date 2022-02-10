Депутату Киевсовета от “Слуги народа” Трубицыну согласовали подозрение по делу о коррупции, он задержан

“Генеральный прокурор согласовал подозрение. […] Там шесть человек, которых подозревают, пять из них были вчера задержаны. Четырем из них – не спецсубьектам – подозрения уже вручили. […] То есть всем фигурантам, которые, по нашему мнению, причастны к коррупционной схеме, – всем им подозрения согласованы”, – сказал он.

На той же пресс-конференции и.о. главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Максим Грищук сообщил, что Трубицын был задержан 9 февраля.

“Действующий депутат городского совета […] был задержан вчера около 17.00, сейчас он находится в изоляторе временного содержания”, – объяснил он.

Временный глава САП отметил, что теперь депутату будут вручать сообщение о подозрении.

Контекст:

Главред “Цензор.НЕТ” Юрий Бутусов сообщил 9 февраля, что НАБУ задержало на взятке Трубицына, а также его помощника. По информации Бутусова, сумма взятки составляет 1,26 млн грн. “Украинская правда” сообщила, что Трубицын скрылся от детективов на автомобиле, его разыскивают. “Детективы НАБУ сумели задержать его неофициального помощника Александра Коча”, – уточнили журналисты.

Позже Специализированная антикоррупционная прокуратура проинформировала, что на взятке в 1,26 млн грн были разоблачены депутат Киевсовета и еще пять человек. По данным следствия, депутат в сговоре со своим помощником, директором коммунального предприятия, заместителями директоров двух КП и приближенным к депутату лицом организовали незаконную схему для обеспечения победы в электронных торгах на право размещения точек сезонной передвижной торговли.

Глава партии “Слуга народа”, нардеп Елена Шуляк выразила мнение, что “это лишнее подтверждение факта, что во власти города процветает коррупция, в которой замешаны подчиненные городского головы”. Она заявила, что в партии ожидают “всестороннего и тщательного расследования”.

Согласно информации на сайте Киевсовета, Трубицын – украинский предприниматель, букинист, меценат, общественно-политический деятель. В 2020 году он стал депутатом Киевсовета и главой постоянной комиссии по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства.

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